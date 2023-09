OL : une légende du club pique une grosse gueulante

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Les maux pour le dire. De toute évidence, et ils sont sans doute nombreux à partager un tel moment, Sidney Govou, champion de France à de maintes reprises avec l'OL, vit mal la situation actuelle des joueurs lyonnais, empêtrés en bas de classement au 17e rang. Celui qui est devenu consultant a donné son point de vue au quotidien régional, Le Progrès.

"On est l'OL"...

Et il y est allé gaiement. "Après la défaite à Brest, j’ai encore entendu dire : "On est l’OL, c’est inacceptable, c’est inadmissible…" Je n’en peux plus de cette phrase. Elle m’énerve plus qu’autre chose. "On est l’Olympique Lyonnais", cela ne veut plus rien dire. On doit arrêter d’imaginer ce que l’OL devrait être. Aujourd’hui, le club a le classement qu’il mérite. La réalité, c’est que le club est avant-dernier. Je ne le dis pas pour embêter, c’est factuel, point. C’est toute une organisation, une façon de fonctionner qui est en question. Je ne comprends pas cette incapacité à faire son autocritique. On vit sur une image, un passé très lointain qui n’existe plus. Il faut penser à court terme et remédier rapidement aux problèmes."

