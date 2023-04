OL : une légende du foot français rappelle Cherki à ses devoirs

Zapping But! Football Club OL : que faut-il changer dans l'organigramme lyonnais ?

Vendredi soir, lors de la victoire de l'Ol à Toulouse, l'entraîneur des Gones, Laurent Blanc, avait une fois encore été questionné au sujet de Rayan Cherki. Lui dont le talent est évident mais qui tarde à faire preuve de régularité. "Cherki a-t-il fait un bon match ? Non. En première période il doit tuer le match à lui tout seul, mais il ne le fait pas. On joue au football aussi pour gagner, il faut faire le bon geste, au bon moment, jouer juste, et je trouve qu'en première mi-temps il n'a pas joué juste. En seconde période, il a joué juste. Avec toutes les qualités qu'il a, on s'attend à ce qu'il fasse des mi-temps comme ça."

De toute évidence, le débat Cherki s'installe peu à peu dans le monde du football français. Car ce soir, sur Amazon, c'est un certain Thierry Henry qui a donné son point de vue. Propos retranscrits par Goal.

"Il doit apprendre à tuer. Maintenant, il est jeune. Lolo l'a bien dit. Il est sur le chemin pour devenir un grand joueur. Il a Lacazette à côté de lui pour lui montrer et lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il faut que ce soit des passes ou des buts quand il termine sur ses crochets, sur ses passements de jambes. La qualité de Cherki on la connait tous. C'est un potentiel énorme mais maintenant il faut être efficace."