OL : une mauvaise nouvelle tombe pour la DNCG !

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Dans L'Equipe, Laurent Blanc, le coach de l'OL, avait évoqué il y a quelques jours le Mercato et les possibles restrictions imposées par la DNCG... « C'est un mercato difficile. Il faut améliorer et trouver des solutions à des joueurs de retour de prêt. Il y a beaucoup de travail. Et avec un recrutement et une masse salariale surveillés, ce n'est pas simple... On ne s'attendait pas à cette décision de la DNCG mais on va voir comment ça se termine avec l'appel. Ce qui me désole, c'est qu'on perd du temps. Et, financièrement, si un joueur veut venir, on passe ensuite au contrat et, sans l'argent, il est plus difficile de conclure ».

Appel rejeté par la DNCG

Si Blanc, à l'instar de tout le club olympien, espérait que l'appel du club soit accepté, ce ne sera pas le cas selon RMC. « Réunie ce mardi, la Commission d'appel de la DNCG de la FFF a décidé de confirmer la sanction intiale infligée à l'OL, à savoir l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert », annonce en effet le média. Un coup dur pour l'OL et ses ambitions...

Podcast Men's Up Life