OL : une pépite de Rudi Garcia a hâte d'en découdre avec l'ASSE

C'est avec soulagement que Melvin Bard a appris le verdict de la commission de discipline le concernant, la semaine dernière, après son expulsion face à l'AS Monaco (4-1) : un match. Ce qui l'obligeait à faire l'impasse sur le choc face au LOSC (1-1) mais qui ne l'empêchera pas de disputer son premier derby chez les professionnels. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune latéral gauche attend cela avec impatience !

"C'est LE derby"

"Quand j'ai pris le rouge, c'est l'une des premières choses à laquelle j'ai pensé, a déclaré Bard à OLTV. Heureusement, je n'ai pris qu'un match et je serais là donc je suis très content. Ça va être mon premier derby en professionnel et ça me tenait à cœur d'y être. C'est la rivalité, c'est LE derby... C'est le match à ne pas perdre."

Au vu du contexte chez les Verts, qui restent sur cinq défaites consécutives, ce serait même plutôt le match à gagner pour des Gones en pleine bourre actuellement !