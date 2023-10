OL : une prise de bec a éclaté entre Grosso et l'un de ses joueurs contre Lorient !

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Alors qu'il menait 3-1, l'Olympique Lyonnais n'a pas su faire mieux qu'un match nul ce dimanche contre Lorient (3-3) et ne s'est toujours pas imposé depuis le début de la saison. Au lendemain de cette rencontre, Le Progrès a révélé qu'il y a eu une prise de bec entre Fabio Grosso et Dejan Lovren après le deuxième but inscrit par les Merlus.

Grosso reprochait l'attitude de sa défense, Lovren n'a pas aimé

"Sur le deuxième but lorientais, œuvre d'Eli Junior Kroupi, Fabio Grosso n’a pas apprécié l’attitude de sa défense. Du coup, l’entraîneur de l’OL a livré sa version le long de la touche à Dejan Lovren, ce que ce dernier a modérément apprécié", nous ont appris nos confrères. Une explication de texte entre le coach italien et le défenseur central croate qui prouve une nouvelle fois que c'est tendu en ce moment chez les Gones.

Football. OL infos : explication de texte entre Lovren et Grosso https://t.co/jpc2naO88d — Le Progrès OL (@LeProgresOL) October 9, 2023

