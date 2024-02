OL : Vieira annonce des Strasbourgeois remontés face aux Gones

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Le quart de finale de Coupe de France entre l'OL et le RC Strasbourg, demain soir, opposera deux formations aux dynamiques opposées. Autant tout souri aux Gones, vainqueurs de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues, autant l'autre Racing est dans le dur, avec quatre défaites d'affilée, dont les deux dernières à domicile, contre Lorient (1-3) et Brest (0-3).

"On a envie de remettre les pendules à l’heure"

Mais ce lundi en conférence de presse, l'entraîneur alsacien, Patrick Vieira, a annoncé un Strasbourg revanchard, pas abattu, pour l'affiche au Matmut : "L’objectif est simple : se qualifier pour les demi-finales. On a envie de remettre les pendules à l’heure. On va affronter une équipe qui joue beaucoup mieux sur le plan collectif, qui a retrouvé certaines valeurs. On a une opportunité d’aller en demi-finale et on va jouer cette chance à fond. On a beaucoup d’envie et de détermination. On sait que ça ne sera pas un match facile mais on a des arguments. On fait beaucoup de cadeaux à l’adversaire. Il faut que l’on retrouve certaines valeurs. Le mécontentement des supporters est compréhensible parce que nous-mêmes on n’est pas satisfaits de ce que l’on produit. On va s’en sortir grâce au collectif. C’est à nous de leur montrer que le groupe est solidaire et va tout faire pour gagner à nouveau".

