OL : Wilfried Zaha s'est déjà fait remarquer à Lyon

Les supporters de l'OL attendaient ses débuts. Retardés, on le sait, pour cause de retard dans sa préparation physique estivale, lui qui a finalement quitté Galatasaray pour rejoindre Lyon le 30 août sous forme de prêt payant.

Passe décisive après 4 minutes

Mais Wilfried Zaha, l'ancien canonnier de Crystal Palace, est bel et bien disposé à effectuer une grosse saison avec le maillot des Gones. Pour ses débuts, en Ligue Europa face à l'Olympiakos, il s'est distingué avec une offrande on ne peut plus rapide comme vous pouvez le lire ci-dessous.

Wilfried Zaha est le joueur le plus rapide à délivré une passe décisive après ses débuts avec l'@OL en compétition officielle au XXIe siècle (après 4 minutes). #OLOLY — Stats Foot (@Statsdufoot) September 26, 2024