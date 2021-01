OM : le joli message d'adieu de Sanson

C'est officiel depuis ce début de soirée : Morgan Sanson s'est engagé avec Aston Villa pour 16 M€ plus 3 M€. L'ancien Montpelliérain quitte l'Olympique de Marseille après quatre années faites de hauts et de bas. Mais visiblement, il ne va garder que les bons souvenirs, si on en croit le message d'adieu qu'il a posté sur les réseaux sociaux.