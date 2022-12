OM, LOSC : la DNCG a épluché les comptes et rendu son verdict

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Hormis la lutte pour les places européennes, l'OM et le LOSC présentent un point commun : des finances dans le rouge. Leurs dirigeants respectifs font ce qu'ils peuvent pour résorber un déficit né des errements passés, de la crise du covid mais également d'une incapacité structurelle à vivre à l'équilibre. Phénomène qui touche d'ailleurs la quasi-totalité des clubs français.

Ces deux clubs pouvaient craindre le pire avant leur passage devant la DNCG ce vendredi mais, surprise, le gendarme financier n'a rien trouvé à redire ! Monaco, Nîmes, Bastia et Caen sont dans le même cas. Marseillais, Lillois et tous les autres pourront donc recruter à leur guise cet hiver. Et prétendre au pactole prévu en fin de saison par le fonds d'investissement.