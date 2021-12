Paris FC – OL : blessés, interpellations... Les premiers chiffres sont tombés

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

Entre violence et bêtise en tribune, le 32e de finale de Coupe de France opposant le Paris FC à l'OL vendredi soir à Charlety a encore fait honte au football français. Si on a vu des nunchaku ou des échanges de fumigènes sur les images et que les Lyonnais - désireux d'en découdre avec un mystérieux groupuscule parisien - ont chargé la tribune familiale, le bilan humain demeure miraculeusement léger.

La police n'a arrêté... personne

En effet, comme le rapporte l'AFP, la rixe n'a fait deux blessés : un policier et un supporter. Presque incroyable tant les images de chaos et de guerre civile laissaient craindre un drame ou des blessés plus graves. Pas de quoi toutefois justifier l'indéfendable puisque la soirée s'est conclue dans la confusion et sans qu'aucune interpellation n'intervienne dans les coursives du stade parisien.