S'il n'est pas ici question de défendre les Lyonnais suite aux actes inqualifiables qui ont provoqué l'arrêt de la rencontre de 32e de finale de Coupe de France Paris FC – OL, une nouvelle vidéo – publiée sur Twitter ce samedi matin – tend à confirmer l'information d'un groupuscule de supporters du PSG infiltré et venu à Charlety pour en découdre avec leurs homologues rhodaniens.

Attaque au nunchaku et pétard

Sur ces images, prémices des échanges de fumigènes et des bagarres qui se sont étendues dans la tribune familiale, on y voit un petit groupe de Parisiens masqués, certains étant même armés (nunchaku) s'en prendre physiquement au haut de la tribune lyonnaise. Le premier lancé de pétard est aussi identifié et vient du côté parisien.

Ferracci appelle au plan Leproux

Des images qui tendent à corroborer les propos de Jean-Michel Aulas, lequel a prévu de porter plainte pour faire la lumière sur cette affaire et punir tous les coupables. Lyonnais y compris. De son côté, Pierre Ferracci, le président du Paris FC, était sur RMC dans « Les Grandes Gueules du Sport » et il a appelé le président lyonnais a frappé fortement : « Si Jean-Michel ne fait pas ce que Robin Leproux a fait il y a quelques années au PSG, s'il ne fait pas le ménage dans ses supporters, il va tirer l'OL et le foot français vers le bas ».

🗣💬 "Si Jean-Michel ne fait pas ce que Robin Leproux a fait il y a quelques années au PSG, s'il ne fait pas le ménage dans ses supporters, il va tirer l'OL et le foot français vers le bas"



🏟 Pierre Ferracci appelle Jean-Michel Aulas à un "plan Leproux" à la lyonnaise pic.twitter.com/ZlOZ8sqGVz — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) December 18, 2021