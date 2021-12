Paris FC - OL : incidents entre les supporters dans les tribunes

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Alors que l'Olympique Lyonnais était accroché 1-1 à la pause face au Paris FC en 32e de finale de la Coupe de France, des incidents sont survenus à la mi-temps. En effet, des supporters de l'OL ont lancé des fumigènes dans une tribune du stade Charléty, entraînant un envahissement de terrain et une bagarre entre les supporters lyonnais et parisiens.

Très gros incidents à la mi-temps de #PFCOL entre supporters lyonnais et le public parisien. Très peu de stewards pour gérer la situation. pic.twitter.com/2bktWEgfRd

Pour résumer

