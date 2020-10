OL : les Gones auraient un immense avantage par rapport à leurs concurrents

Douzième de Ligue 1, avant le choc face à l'AS Monaco (dimanche 21 heures), l'OL réalise un début de saison moribond. Les protégés de Rudi Garcia ont connu quelques coups d'arrêt face à des adversaires à leur portée (Girondins, Montpellier, Nîmes, Lorient...). Pourtant, selon Luis Fernandez, les Gones disposent d'un énorme avantage.

Consultant pour BeIn Sport, l'ex-coach du PSG estime que l'OL se doit de faire mieux par rapport au LOSC et à l'OM, engagés en coupe d'Europe : "On sent que c’est une équipe qui est en train de se chercher, analyse Fernandez. C’est une équipe qui n’a pas encore retrouvé son football. Mais de ne pas jouer la Coupe d’Europe, c’est un avantage. Le club peut se concentrer sur son championnat." Dans la même position, la saison passée, l'OM en avait profité pour se qualifier en Ligue des Champions. À Lyon de prendre exemple sur son concurrent marseillais.