PSG : Neymar a gagné un partisan chez un grand rival

Le 7 juillet dernier, une interview de Juninho au média britannique The Guardian avait détonné. Surtout du côté du PSG puisque Neymar en avait pris pour son grade : "Au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l’argent. En Europe, la mentalité est différente. Regardez Neymar. Il n’est allé au PSG que pour l’argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu’il voulait. Aujourd’hui, il veut partir avant la fin de son contrat, alors qu’il serait temps pour lui de rendre la pareille, de montrer de la gratitude. C’est donnant-donnant".

Deux mois, pas mal de critiques et quelques belles prestations de Neymar en Champions League plus tard, le directeur sportif de l'OL a précisé le fond de sa pensée lors d'un entretien à RMC hier soir : “Je me suis peut-être mal exprimé. Je ne parlais pas seulement des joueurs, mais de la société brésilienne. Quand tu es pauvre au Brésil, tu n’as rien. Tu es opprimé et tu as une seule possibilité : devenir l’oppresseur et massacrer les autres. C’est un peu comme ça. Si tu es né pauvre, tu ne manges pas trois fois par jour, tu habites dans un quartier où tu vois des gens par terre tués par balle".

"C'est un extraterrestre pour moi"

"Donc quelle possibilité as-tu? Essayer de tout faire pour gagner de l’argent. Et ça devient automatique. Quand tu reçois une proposition, c’est ce que tu regardes avant de regarder le plan de carrière, alors que la différence à ce niveau-là est inexistante. Car que tu gagnes 10, 12 ou 15, tu vas vivre de la même façon. C’est ce que j’avais voulu expliquer. Mais je me suis peut-être mal exprimé, quand j’ai évoqué Neymar. J’ai bien dit que sportivement, je le considère comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Il a un talent de ce niveau-là. C’est un extraterrestre pour moi.“