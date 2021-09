PSG - OL (2-1) : Aulas en remet une couche sur l’arbitrage et se joint à une action coup de poing !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

À l'issue de la défaite de l'OL sur le fil sur la pelouse du PSG hier soir (1-2), Jean-Michel Aulas était très remonté. Le président rhodanien s'est exprimé sur OL TV, dénonçant l'arbitrage de Clément Turpin et l'inaction de la VAR.

« On est très fiers de nos joueurs. On a réussi à bien gêner cette équipe du PSG. Le penalty est une aberration. La VAR aurait du intervenir. La décision n'est pas normale. Les joueurs ne méritaient pas de perdre. On va être revanchards. Il faut capitaliser sur ce match pour se relancer. C'est de bonnes bases pour la suite », a glissé JMA.

Une pétition lancée contre le VAR

Le président de l’OL en a remis une couche aujourd’hui. « Il est temps pour l’arbitrage du foot de faire sa révolution, d’être transparent : la seule solution est d’avoir comme au rugby des arbitres avec micro ouvert, tout comme les échanges VAR, a-t-il proposé sur Twitter. Pourquoi refuser de voir la double faute de Neymar qui entraîne la chute de M Gusto ? »

Pour joindre les actes à la parole, ce même Aulas a retweeté une pétition pour les micros ouverts lors de la VAR en interpellant la LFP et la FFF ! Une heure après sa mise en ligne, celle-ci comptait déjà pas moins de 230 signataires...

LFP et FFF: Pour les micros ouverts lors de la VAR - Signez la pétition !



https://t.co/ap8vaK0s3n — David Barbet (@davidbarbet) September 20, 2021