PSG, OL : Paqueta fait un flop, Neymar et Marquinhos brillent en Copa América

Le Brésil ne s’est pas raté cette nuit pour son entrée en lice en Copa América en s’imposant sans coup férir contre le Venezuela (3-0). Titulaire, le milieu de l’OL Lucas Paqueta est néanmoins passé à côté de son match et a été remplacé à la mi-temps.

En revanche, les Parisiens Neymar et Marquinhos ont régalé avec un but chacun. Le second d'une étonnante talonnade à la 23e minute, le second sur penalty à la 64e. Gabigol a alourdi l'addition en toute fin de match sur un gros travail du numéro 10 du PSG.

Neymar n'est d'ailleurs plus qu'à dix buts du record de Pelé, meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao avec 77 réalisations. Les Brésiliens poursuivront la compétition vendredi contre le Pérou, avant d'enchaîner face à la Colombie six jours plus tard.

Victoire tranquille du Brésil contre un Venezuela décimée qui n'a pas tiré une fois au but. Paqueta, sorti à la mi-temps, est passé à côté. Neymar homme du match. Gabigol qui rentre et qui marque, aura à coup à jouer dans cette Copa... — Eric Frosio (@froz91) June 13, 2021