PSG, OM, OL : un autre qu'Alvaro a vécu un torrent d'insultes à cause de Neymar

L'intérêt de la Chine l'été dernier

« C’était l’OL, mon agent, Juninho et le président qui s’occupaient des négociations. Il n’a pas accepté la proposition. Mais ça m’a laissé tranquille, je sais que mon travail est apprécié ».

Sur son avenir

« Je ne peux pas dire de quoi est fait demain, mais je suis heureux, je joue. Les choses ont changé. J’ai souffert ma première année à Lyon, et la deuxième est meilleure, j’espère continuer mon travail. Si je reste, je serais heureux. Et si je pars, je ne sais pas. Je n'ai pas parlé à mon agent, je ne sais pas s'il y a une proposition. Je veux d'abord clore le championnat et essayer d'être champion ».

Sur les insultes dont il a été victime après avoir blessé Neymar

« Le lendemain était difficile pour moi, parce que ma femme a reçu beaucoup d’insultes et on a insulté mes enfants. J’étais très triste et je suis resté un moment sans réseaux sociaux. J’ai souffert avec cette situation ».