RC Lens - OL : Bosz se satisfait du résultat et rend hommage aux supporters des Sang et Or

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L'Olympique Lyonnais a été tenu en échec ce samedi sur la pelouse du RC Lens (1-1), pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur rhodanien, Peter Bosz, était satisfait de ce partage des points et a rendu hommage au public lensois.

"Cela a été un plaisir de jouer dans ce stade plein. Les supporters de Lens, c’est vraiment quelque chose… Ils mettent de la folie pendant 90 minutes. Les Lensois nous ont mis une grosse pression. Un point dans ce contexte, c’est bien !", a déclaré Peter Bosz en conférence de presse d'après-match.

Pour résumer

Après le match nul entre le RC Lens et l'Olympique Lyonnais (1-1), l'entraîneur rhodanien, Peter Bosz, était satisfait de ce partage des points et a rendu hommage au public Sang et Or.