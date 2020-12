RC Lens, PSG, OL : Aulas, ses adieux touchants à son ami Gérard Houllier

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le président de l'OL Jean-Michel Aulas a réagi au décès de Gérard Houllier, sur la chaîne du club rhodanien. « C'est une infinie tristesse, a-t-il confié. Gérard était un compagnon qui est devenu un ami de tous les instants. C'était un homme bienveillant, avec une compétence extraordinaire. »

« J'ai peu d'amis aussi forts »

Et au président de l'OL d'expliquer : « Gérard avait été opéré il y a quelques jours. Hier il était retourné à la clinique mais il avait voulu sortir pour regarder le match chez lui. Je ne l'ai pas eu après mais je sais qu'il était très heureux, très fier, qu'il voulait savourer ce matin en lisant les médias. Il a tout donné pour l'OL au gré de ses missions. Il était toujours disponible, que ce soit pour un audit en Chine, pour réformer l'académie, pour accompagner nos féminines à l'étranger. »

Jean-Michel Aulas a terminé son propos en insistant sur les qualités humaines de Gérard Houllier et ses compétences. « J'ai peu d'amis aussi forts. On pouvait compter sur lui. J'ai une pensée pour Isabelle, sa femme, formidable accompagnatrice de chaque instant, pour son frère Serge, sa maman. J'ai recueilli ce matin le témoignage d'un Américain, président d'un grand fond. On l'avait rencontré cet été, dans les îles, sur un bateau. Il me disait combien il avait été marqué par Gérard, autant par sa connaissance du foot que par l'homme. »