RC Strasbourg – OL : Laurent Blanc félicite ses hommes et parle du climat négatif à Lyon !

L’OL a bien réagi ! Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont ce vendredi décroché une victoire importante à l’extérieur dans la course à l’Europe face à Strasbourg (2-1). Désormais 7e à 3 points du LOSC qui est 5e, les Gones mettent la pression aux équipes qui ont les mêmes objectifs en cette fin de saison. L'entraîneur rhodanien Laurent Blanc a analysé la performance de ses hommes au micro de Prime Vidéo.

« Dans le domaine du caractère on est contents. Mais il ne faut pas que ça soit la qualité première d’une équipe. On doit proposer autre chose. On a bien répondu, mais avec nos moyens. La qualité technique doit être la qualité première. On a encore des progrès à faire car quand l’intensité augmente, j’ai l’impression que le ballon nous brûle les pieds », a commenté le coach de l’OL.

« Il y a un environnement très négatif à Lyon »

Cette saison, l’OL est très critiqué en raison notamment de sa première partie de saison totalement ratée. Les supporteurs lyonnais rêvent de regagner la Ligue 1 et de briller sur la scène européenne rapidement, chose qui n’est pas forcément évidente. Laurent Blanc est revenu sur ce climat difficile autour de l’OL.

« Lyon, il y a un esprit et un environnement très difficiles, négatifs car les objectifs ont été décidés en amont... », regrette Laurent Blanc. « Mais depuis le mois de décembre on a changé d'effectif, il faut l'analyser. Notre effectif a beaucoup changé avec des jeunes notamment. On fait une bonne phase retour mais il faut du temps pour apprendre », a expliqué l’ancien international français.