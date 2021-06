Real Madrid, OL, équipe de France : Aulas explique comment il a influencé le retour en Bleu de Benzema

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans l'émission « Tant qu'il y aura des Gones », ce soir, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, est revenu sur son rôle dans le choix de Didier Deschamps de faire à nouveau appel à Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, plus de cinq ans après sa dernière convocation.

« Le retour de Karim est évidemment une très bonne nouvelle, a confié Aulas. Je suis intervenu mais pas directement. Tout le monde savait mon envie de voir Karim revenir. C'était la meilleur des choses que Didier le prenne et il devait avoir conscience que c'était la meilleure des choses pour lui. »

Et au président de l'OL d'ajouter : « Si la France n'est pas championne d'Europe et que Didier n'avait pas réintégré Karim, on lui aurait mis ça sur le dos. Mais ça n'arrivera pas. On sera champion d'Europe, avec Karim. J'ai entière confiance. »