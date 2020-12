Résultat Ligue 1 : FC Metz 0-1 OL (mi-temps)

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les spectateurs de Téléfoot ne se sont pas ennuyés lors du premier acte de la rencontre FC Metz - OL. Si les Gones mènent 1-0 grâce à un joli but de Memphis Depay (17e), les hommes de Rudi Garcia ont quand même été bousculés en Lorraine. Anthony Lopes s'est notamment distingué en arrêtant un penalty de Farid Boulaya (7e). De l'autre côté, cela a aussi chauffé sur le but d'Alexandre Oukidja mais pour l'heure il n'y a qu'un but d'écart entre les deux équipes.