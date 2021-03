Résultat Ligue 1 : l'OL s'arrache à Reims mais rate l'occasion de prendre la tête !

Zapping But! Football Club OL : le debrief du mercato des Gones

Ce vendredi soir, l'OL avait une occasion en or de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 en s'imposant sur la pelouse du Stade de Reims en ouverture de la 29e journée. Les hommes de Rudi Garcia l'ont manqué, arrachant quand même le nul 1-1 à Auguste Delaune.

Absents des débats pendant une mi-temps, les Gones ont logiquement concédé l'ouverture du score sur une belle action champenoise. Thomas Foket a dégainé un joli centre au point de penalty, repris de demi-volée par Mathieu Cafaro (34e).

Rajkovic a longtemps retardé l'échéance

En deuxième période, Rudi Garcia a changé trois joueurs (De Sciglio, Aouar et Cherki pour Cornet, Caqueret et Kadewere) et l'OL est mieux rentré dans le match, se créant deux occasions coup sur coup par Paqueta puis Toko-Ekambi (49e et 50e). Occasions repoussées par Perdrag Rajkovic.

En manque d'inspiration, l'OL a ensuite beaucoup tourné autour de la solide défense stadiste. Le portier serbe a sorti plusieurs arrêts importants, dont un précieux sur une frappe de Cornet (82e). Alors qu'on s'acheminait vers la 4e défaite de Lyon cette saison, la première à l'extérieur depuis le 15 septembre dernier (1-2 à Montpellier), Tino Kadewere a égalisé de la tête sur un centre de Memphis Depay (92e). Inespéré mais mérité.