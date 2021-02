Résultat Ligue 1 : OL 2-0 RC Strasbourg (mi-temps)

Zapping But! Football Club OL : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Gones

A la mi-temps de son match contre le RC Strasbourg, l'Olympique Lyonnais est leader du championnat de France grâce à des buts de Memphis Depay (20e) et Karl Toko Ekambi (30e). Et on ne voit pas comment il pourrait passer la nuit dans une autre position tant il a dominé le RC Strasbourg, qui plus est réduit à dix depuis le quart d'heure de jeu suite à l'expulsion d'Adrien Thomasson.