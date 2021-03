Stade de Reims - OL (1-1) : Garcia n'épargne personne et pose la question qui fâche

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Avant son match à Reims, l'Olympique Lyonnais espérait s'imposer pour prendre la tête de la Ligue 1 et ainsi mettre la pression sur le LOSC et le PSG. Mais au terme d'une première période indigeste, qui a vu Rudi Garcia changer trois joueurs à la pause (De Sciglio, Aouar, Cherki), il a dû se contenter d'un nul qui pourrait le reléguer à cinq points de la 1ère place si Lille s'imposer à Monaco demain. Un scénario frustrant qui fait s'interroger Rudi Garcia sur la capacité de son équipe à supporter la pression inhérente à la lutte pour le titre.

"Est-ce que l’enjeu a pesé ?"

« On a perdu beaucoup trop de ballons devant la défense, ce qui fait que nous n’avons jamais terminé nos actions par des passes, des corners ou des tirs sauf une fois où (Mattia) De Sciglio frappe et Houssem Aouar a failli marquer sur la reprise. On a subi aussi leurs attaques rapides. On a, en plus, été mauvais dans notre récupération collective de la balle. L’équipe était plus équilibrée en deuxième. Ce n’était ni tactique, ni technique mais plutôt une question d’envie et de détermination. »

« Aouar avait reçu un coup mais personne n’est sorti pour un problème de blessure. D’autres auraient pu sortir, mais je n’avais pas le droit. Il faut que ça nous serve de leçon à l’avenir. On doit être capables de lâcher les chevaux et d’être surmotivés tout le temps. C’est bizarre. Est-ce que l’enjeu a pesé ? Je n’en sais rien. J’en discuterai avec les joueurs. »