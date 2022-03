Stade de Reims - OL : Bosz explique la raison de son expulsion et croit encore à la Ligue des Champions

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz doit-il insister avec Thiago Mendes en défense ?

Malgré un meilleur visage au retour des vestiaires, l'Olympique Lyonnais a concédé ce dimanche un match nul et vierge sur la pelouse du Stade de Reims (0-0), à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1.

"J'ai dit que l'arbitre n'a pas le niveau pour la Ligue 1"

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur rhodanien, Peter Bosz, a expliqué la raison de son exclusion juste avant la pause avant de s'exprimer sur les chances de son équipe de se qualifier pour la Ligue des Champions à l'issue de la saison.

"J'ai dit que l'arbitre n'a pas le niveau pour la Ligue 1. Malheureusement, on a vu pourquoi, après. Mais ça, ce n'est pas très important. Le plus important, c'est que l'on n'a pas gagné. On a contrôlé ce match mais sans le gagner. Je pense qu'on n'a pas joué un grand match, mais on n'a pas concédé une occasion, nous-mêmes on en a eu quatre : mais il faut marquer, et malheureusement on ne l'a pas fait. La période juste au retour de la mi-temps a été notre meilleure. On a eu des occasions, et on était dans le camp de Reims. (...) La Ligue des Champions, c'est injouable ? Tant que c'est jouable, mathématiquement, on va tout donner. Comme ce n'est pas encore perdu, on va continuer. Un match comme aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour Reims, on doit le gagner. Parler de Porto jeudi, c'est trop facile. Quand on joue en Europe, on sait que ça veut dire deux matches par semaine."

Pour résumer L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz, s'est exprimé après le match nul concédé ce dimanche par son équipe sur la pelouse du Stade de Reims (0-0), à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1.

