Toulouse FC - OL : Lacazette refuse de parler de l'Europe

Zapping But! Football Club OL : Jean-Michel Aulas peut-il partir en fin de saison ?

Alexandre Lacazette : « Cette victoire fait beaucoup de bien. On est content. On avait les moyens de se mettre à l'abri plus tôt. Nous avions les occasions. Moi-même j'en ai eu une. On s'est mis en danger bêtement mais, pour une fois, on arrive à gagner. On enchaîne trois victoires, c'est bien.

« Ce serait bien qu'on arrête de lancer des objectifs »

Est-ce qu'il se passe quelque chose à l'OL avec l'objectif européen? Franchement, oui l'objectif est là mais il faut qu'on prenne match après match. On verra en fin de saison où on en est.Ce serait bien qu'on arrête de lancer des objectifs. De toute façon, on les rate tous. Ce serait bien qu'on reste humble et serein ».

🗣️ @LacazetteAlex : "À force de se lancer des objectifs on les rate tous."



Le capitaine lyonnais ne veut pas encore parler d'Europe pour l'@OL.#TFCOL pic.twitter.com/Nsl1FG2vQo — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 14, 2023

