Troyes - OL : la formation lyonnaise fait le boulot face à l'ESTAC, les notes des Gones

Note du match : 14/20

Homme du match : Rayan Cherki (7)

Lopes (6) : une frayeur en début de partie (3e) après une perte de balle mais un bon match ensuite avec une sortie décisive sur Mama Baldé (52e). Il ne peut rien sur le but de Rony Lopes (63e).

Gusto (6) : le futur joueur de Chelsea a une nouvelle fois enchaîné les montés dans son couloir droit et été un danger incessant pour Larouci. Remplacé par Kumbedi (61e), qui a connu une entrée compliquée et s'est pris un tacle très dangereux d'Odobert.

Lovren (7) : le Croate voulait amener de la « winning mentality » à Lyon. Dans l'Aube, il a tenu son rôle de leader, réalisant notamment un immense tacle sur Mama Baldé (22e) dans la surface. Un match immense avant d'être remplacé par Boateng (83e) après un souci physique.

Diomandé (5,5) : prestation discrète du remplaçant de Castello Lukeba. Il a parfois laissé quelques espaces dans son dos, notamment sur l'occasion de Baldé (52e).

Tagliafico (5) : un jaune logique pour avoir découpé Chavalerin (26e), l'Argentin était (une nouvelle fois) en dessous de ses partenaires ce soir.

Lepenant (6,5) : beaucoup d'envie et de projection dans la surface de la part de l'ancien Caennais, qui aurait mérité d'être décisif.

Tolisso (5) : depuis qu'il joue sentinelle, le Champion du Monde joue le frein à main. Aucun dépassement de fonction.

Caqueret (7) : la pile électrique lyonnaise a avalé les kilomètres et il a été récompensé d'une passe décisive pour Bradley Barcola (43e). A cédé sa place à Lukeba (73e) pour une défense à cinq.

Cherki (7) : si Gallon lui a fait barrage par deux fois (11e, 53e), le meneur rhodanien a insisté pour s'offrir un but sublime en solo après avoir défié seul la défense troyenne (60e). Remplacé dans la foulée par Amin Sarr (61e), qui a eu du mal à s'intégrer au jeu lyonnais.

Lacazette (6,5) : le capitaine rhodanien était au combat tout le match, serré de près par la défense troyenne... Ce qui ne l'a pas empêché de sortir de sa boîte à la 93e minute d'une frappe limpide des 16 mètres. 13ème but du « Général ».

Barcola (6,5) : bien sûr, le jeune Bradley a eu quelques ratés et des imprécisions mais on notera surtout qu'il a amené beaucoup de profondeur et marqué son premier but en Ligue 1 (43e). Remplacé par Aouar (61e), passeur pour Alexandre Lacazette (90e+3).

Conclusion : si les Gones ont globalement maîtrisé leur sujet ce samedi, Lyon aurait aussi pu se faire reprendre du fait de ses habituels errements. On sent un OL encore malade bien que sur le remonte pente, régénéré par la reprise en main de l'équipe par les jeunes du centre (Cherki, Barcola, Caqueret) et sécurisé par le retour d'un Dejan Lovren taille patron en défense.