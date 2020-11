OL : un chouchou de Rudi Garcia s'impose comme le leader des Gones

Aux côtés des stars (Depay) et des Lyonnais pur sucre (Aouar, Lopes), Léo Dubois prend de l'épaisseur dans le vestiaire de l'OL. L'international français s'est confié sur le site de l'OL sur son nouveau rôle chez les Gones : "Je pense que c'est quelque chose qui est naturel le fait de communiquer, de vouloir parler et de vouloir transmettre des choses car on a un groupe jeune. Je ne me force pas pour le faire, si je le fais, c'est que je me sens à l'aise pour le faire. C'est une remise en question permanente. Dans le foot, aujourd'hui on est là, demain ça peut changer."

Le latéral droit formé au FC Nantes s'évertue à unir ses équipiers, malgré la présence de plusieurs cultures : "On est tous dans le même club et je pense qu'il faut se rapprocher de ses origines et des personnes fortes qui ont participé à son évolution et voir comment ils ont fait pour le faire grandir. C'est grâce à cela que l'on peut avoir un objectif commun. On sait que l'OL est un club ambitieux qui doit jouer la Ligue des champions, ça doit être notre objectif. Le fait d'avoir un groupe multiculturel c'est bien, mais cette culture doit venir au service du collectif."