OL - Mercato : Depay entre Lionel Messi... et Cristiano Ronaldo !

Libre de tout contrat en juin prochain, Memphis Depay devrait quitter l'OL. Le Néerlandais ne compte pas prolonger son bail avec les Gones. Forcément, sa situation contractuelle attire l'intérêt des plus grands clubs européens.

L'été dernier, le capitaine de l'OL avait fait des bien et des mains pour rejoindre le FC Barcelone. Arrivé sur le banc du Barça, Ronald Koeman avait fait de Depay sa priorité. Mais, les dirigeants catalans ont été incapables de répondre aux exigences de Jean-Michel Aulas. Le boss de l'OL réclamait 20M€. Le Barça a donc raté le coche...

Et selon la presse transalpine, la Juventus Turin insiste pour convaincre l'ex-élément de Manchester United de traverser les Alpes. D'après Gianluigi Longari, journaliste italien, Andrea Pirlo insisterait auprès de ses dirigeants : « Comme vous le savez, Memphis Depay sera un agent libre l'été prochain et la Juventus est assurément l'un des clubs qui s'intéressent à lui. En plus de la Juventus, Il y a d'autres clubs qui suivent sa situation, comme Barcelone. Le FC Barcelone de Ronald Koeman est en pole position pour le signer, mais sans Koeman, la situation pourrait changer. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord entre la Juventus et Memphis Depay, mais les Bianconeri sont dans la course. On doit attendre. » Affaire à suivre !