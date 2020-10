OL - Mercato : Aouar entre Cristiano Ronaldo et Neymar ?

Lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar a écouté les offres du marché. Pas qualifié pour la C1 avec l'OL, le néo-international français avait envie de changer d'air pour relever un nouveau défi à un an du prochain Euro. Forcément, à la vue de son talent, plusieurs grandes cylindrées européennes ont tenté de séduire le Gone. Mais, en raison de la crise économique, aucun club n'était prêt à répondre aux aspirations de Jean-Michel Aulas (50 millions d'euros).

D'après Tuttosport, la Juventus Turin et le PSG, déjà candidats l'été dernier, pourraient relancer la piste Houssem Aouar. En plus, Arsenal, la seule écurie qui a dégainé une offre (35 millions d'euros), est toujours sous le charme de l'élément encore sous contrat jusqu'en 2023. Affaire à suivre.

How it started How it’s going pic.twitter.com/jKoDi0MsqW