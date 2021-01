ASSE - Mercato : l’OL laisse un espoir à Puel et à l’OM pour cet attaquant

Islam Slimani (32 ans) est bel et bien dans le viseur de l’OL. En marge du match entre le Stade Rennais et l’OL hier soir en L1 (2-2), Juninho a confirmé cette tendance. « C'est un joueur qu'on apprécie beaucoup. Cela fait partie des possibilités. Ce n'est pas la seule possibilité, a-t-il fait savoir au micro de Téléfoot. À cette période de la saison, ce n'est pas facile de trouver un attaquant pour six mois ou un an et demi, d'autant qu'on ne souhaite pas dépenser. Islam est une possibilité. En début de saison, j'avais parlé avec lui et ça ne s'était pas fait. Là, ça parle encore, il veut venir venir mais il n'y a rien de fait encore. »

D'accord sur le fond, mais pas sur la forme

Le directeur sportif de l’OL ne croit pas si bien dire. Foot Mercato confirme que rien n’est fait avec l’attaquant algérien pour la bonne et simple raison que les deux parties n’arrivent pour l’instant pas à s’entendre sur la durée du contrat. Selon FM, Lyon propose un contrat de 6 mois avec un an de contrat automatique en plus si l'Atlético Madrid lève bien l'option d'achat future de Moussa Dembélé. Le clan Slimani, de son côté, souhaite directement 18 mois de contrat. « Les deux parties sont donc d'accord sur la durée, mais pas sur la forme... En cas d'accord avec les Gones, le joueur de 32 ans devrait arriver librement en provenance de Leicester », ajoutent nos confrères. Pour l’heure, ce n’est donc pas encore le cas, ce qui laisse donc un mince espoir pour l’OM et l’ASSE.