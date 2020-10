OL - Mercato : Jean-Michel Aulas a tenté un énorme coup cet été !

L'histoire aurait pu être magnifique. Formé à l'OL, Samuel Umtiti a quitté son club formateur pour rejoindre le FC Barcelone en 2016. À la recherche d'un défenseur central cet été, les Gones ont sondé... le champion du monde 2018. En délicatesse avec un genou, l'ex-Gone n'est plus en odeur de sainteté en Catalogne, malgré un bail courant jusqu'en 2023.

Pour le Canal Football Club, Samuel Umtiti a confirmé les contacts avec l'OL : "Tout était possible durant ce mercato. Lyon, c'est mon club. C'est ma ville. Ce sont eux qui m'ont offert la possibilité d'être visible dans toute l'Europe, par le FC Barcelone. J'ai également rejoint l'équipe de France. Il y a eu des discussions. Mais, ça a été des discussions rapides. Il n'y a rien eu de concret. Il fallait que je sois opérationnel pour parler avec un club. Barcelone, c'est Barcelone. Je ne me voyais pas quitter Barcelone, encore plus dans cette situation." Finalement, les Gones ont engagé Djamel Benlamri, arrivé libre.