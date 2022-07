FC Barcelone, OM - Mercato : l'OL dynamite le dossier Tagliafico !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Jean-Michel Aulas ayant promis de remplacer la piste Tyrell Malacia par la venue d'une joueur de « la dimension au dessus », on avait hâte de connaître l'identité de cette fameuse piste censée remplacer Emerson Palmieri, de retour de son prêt à Chelsea.

Sur son site internet il y a quelques minutes, L'Equipe a mis fin au suspense. Ce fameux joueur n'est autre que l'international argentin Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam, 29 ans poussé vers la sortie cet été, à un an de la fin de son contrat et disponible pour une somme comprise entre 4 et 5 M€.

Si initialement l'OL souhaitait faire venir Owen Wijndal (AZ Alkmaar), les Gones sont venus sur l'option Tagliafico en apprenant que le défenseur d'Alkmaar allait prendre la route de l'Ajax pour 10 M€... Et que le club amstellodamois allait donc chercher à faire le ménage pour lui laisser la place.

Sur ce dossier, le plus difficile sera de convaincre Tagliafico de rejoindre un club ne disputant pas de Coupes européennes pour la saison 2022-23 mais le recrutement quatre étoiles de l'OL plaide quand même pour le projet rhodanien...

Tagliafico priorité de ... l'OL ? Contraint d'abandonner sa piste prioritaire menant à Tyrell Malacia (Feyenoord, 22 ans) du fait des commissions d'agents réclamées sur le dossier, l'OL se serait mis en tête de signer une ancienne priorité de l'OM et du FC Barcelone, Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam, 29 ans).

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life