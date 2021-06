FC Nantes, OL - Mercato : Mogi Bayat déjà prêt à contrarier Peter Bosz ?

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

Certains agents ou intermédiaires ont leur club fétiche. Que ce soit Mino Raiola au PSG, Jorge Mendes à Wolverthampton ou encore Mogi Bayat au FC Nantes, les tractations obéissent à des règles déjà bien établies à chaque période de transferts.

Pour le dernier nommé, on serait tenté de rajouter Charleroi et Watford. On le sait, le conseiller de Waldemar Kita travaille en étroite collaboration avec les Hornets, comme l’a récemment prouvé le transfert d’Imran Louza vers l’Angleterre. Ce même club anglais lorgne désormais un autre club que le FC Nantes : l’OL.

Watford discute (encore) avec Cornet

Selon Sky Sport, Watford serait en discussions avec l'OL pour un transfert de Maxwel Cornet. Un tel rapprochement n’est pas nouveau puisque le club anglais avait déjà tenté une première approche non concluante ces derniers mois. Reste à savoir si cette dernière tentative sera de nature à bousculer les plans du nouveau venu Peter Bosz, en sachant que Jean-Michel Aulas compte bien dégraisser cet été.