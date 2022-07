Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

Les dirigeants lyonnais sont proches de boucler l’arrivée de Nicolas Tagliafico. Selon les informations des médias hollandais “De Telegraaf“ et “VI“, le latéral gauche argentin a donné son accord pour rejoindre l’OL cet été. À 29 ans, il devait signer un contrat de trois saisons, jusqu’en juin 2025 avec le club rhodanien. L’opération devrait coûter quatre millions d’euros à l’OL.

Pour résumer

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 21 juillet. Au programme aujourd’hui : l'OL qui touche au but pour Tagliafico, le PSG et bien d'autres.