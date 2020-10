LOSC : deux géants européens déjà prêts à sauter sur l'opportunité Luis Campos

Comme révélé hier par Eurosport et Record, Luis Campos a bel et bien demandé à quitter le LOSC. Il s'agit de la deuxième fois en l'espace de quelques mois que le chasseur de tête des Dogues, à la tête de la société Scoutly, demande à Gérard Lopez d'être libéré de son contrat à Lille.

Luis Campos a toujours autant la cote

S'il s'est vu proposer de nouveaux projets pour le rebooster au sein des clubs satellites (Mouscron, Boavista), Campos ne s'entend plus avec Marc Ingla et semble désormais déterminé à plier bagage. De son côté, et comme il l'a fait savoir à L'Equipe, Gérard Lopez ne souhaite se séparer d'aucun des deux hommes et la situation semble aujourd'hui figée.

D'après Eurosport, deux clubs se tiennent à l'affût en cas d'accord à l'amiable trouvé entre le LOSC et Campos. Il s'agirait de Manchester United et de l'AS Roma, deux clubs prêts à offrir de hautes fonctions au meilleur chasseur de tête du monde. Le feuilleton ne fait sans doute que commencer...