LOSC, OGC Nice, OL - Mercato : l’avenir de Galtier lié à celui de Garcia !

Après avoir été l'entraineur de l'AS Roma entre 2013 et 2016, Rudi Garcia pourrait bel et bien connaitre une deuxième expérience à l'étranger. Selon les informations de L'Equipe, l'ancien coach de l'OM et du LOSC, libre depuis son récent départ de l'OL, figurerait dans les petits papiers d'Everton.

Toujours selon le quotidien français, des contacts auraient d'ailleurs déjà été établis entre le clan de Rudi Garcia et la direction d'Everton. Depuis le départ de Carlo Ancelotti vers le Real Madrid, les Toffees sont à la recherche du successeur du technicien transalpin et plusieurs noms ont déjà filtré. Rafael Benitez, Steven Gerrard et Christophe Galtier ont en effet été associés au club de Premier League. Les coachs de Ligue 1 semblent avoir la côte en Angleterre.

Un club de Premier League intéressé par Garcia

Tout comme Christophe Galtier, Rudi Garcia serait convoité par Everton. Le Coach est libre depuis son départ de l'OL.



