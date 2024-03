Mercato : Benrahma en remet une couche sur son choix OL plutôt que OM

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après l'avoir fait une première fois lors de sa présentation devant la presse, Saïd Benrahma, septième et dernière recrue hivernale de l'Olympique Lyonnais et qui était aussi sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, a de nouveau expliqué pour l'émission Téléfoot de TF1 pourquoi il a décidé de rejoindre les Gones plutôt que les Phocéens.

"Lyon, ils m'ont montré un réel intérêt"

"Lyon, ils m'ont montré un réel intérêt. Il n'y avait pas d'hésitation sur ça. Les gens me font confiance, ils sont contents que je sois là. Après, tu vas tout donner sur le terrain et c'est ce que je ressens. Quand tu as le groupe, le staff, le coach qui mettent tous les ingrédients ça ne peut que marcher et pour l'instant ça marche bien. Espérons que ça continue", a expliqué l'ailier gauche algérien.

Saïd Benrahma revient sur son choix d'aller à l'OL, lui qui était courtisé par les deux Olympiques : l'OM et Lyon.



