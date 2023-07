OL - Mercato : accord trouvé pour le transfert de Faivre, il reste en Ligue 1 !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Selon les informations de L'Équipe et du Parisien, l'Olympique Lyonnais et Bournemouth auraient trouvés un accord pour le transfert de Romain Faivre pour un montant compris entre 15 et 16 millions d'euros. Le milieu offensif français, qui était courtisé également par l'OGC Nice, devrait être de nouveau prêté un an à Lorient.

Mercato : Romain Faivre à Bournemouth… puis de retour en prêt à Lorient

➡️ https://t.co/tmwSGFUzcS pic.twitter.com/DxowMFfLQE — Le Parisien | sport (@leparisiensport) July 11, 2023

