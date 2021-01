OL, ASSE – Mercato : les Gones plus prêts que jamais à bondir pour Slimani ?

Que ce soit à l'ASSE, à l'OM et maintenant à l'OL, Islam Slimani présente un profil très attirant. Brillant par intermittence lors de son dernier prêt à Monaco, l'attaquant algérien a séduit la Ligue 1, qui compte bien profiter des difficultés du joueur du côté de Leicester.

L'Equipe du jour confirme que le club le plus chaud pour bondir sur ce dossier est l'OL. Et pour cause puisque Slimani est suivi par les Gones pour pallier le moindre départ dans le domaine offensif. Or, l'intérêt de l'Atlético Madrid pour Moussa Dembélé, évoqué depuis deux jours, se confirme. Des négociations auraient lieu après une offre de prêt avec option d'achat.

Le départ de Dembélé pourrait accélérer le dossier

« L'entraîneur de l'OL Rudi Garcia et le directeur sportif Juninho ne s'opposeront pas à la volonté du joueur, mais si l'attaquant part, il devra absolument être remplacé », écrit le quotidien. En ce sens, le seul nom cité est celui d'Islam Slimani avec lequel « le contact est maintenu ». La possibilité de se libérer de son contrat avec Leicester est une opportunité d'autant plus alléchante à saisir.