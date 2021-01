OL, ASSE, OM - Mercato : Aulas aurait donné une petite leçon dans le dossier Slimani

Islam Slimani (32 ans) s’annonce comme la prochaine recrue de l’OL. Pisté par l’ASSE et l’OM au mercato, l’attaquant algérien a donné son feu vert aux Gones pour un prêt de six mois avec une option d’un an supplémentaire à activer en fin de saison. La visite médicale de l’attaquant algérien, qui devrait arriver libre cet hiver de Leicester, est annoncée dans le courant de la journée.

Malgré l’irruption de dernière minute de la Fiorentina dans ce dossier, Jean-Michel Aulas aurait donc réussi à griller toute la concurrence et peut se vanter d’avoir donné une petite leçon aux Marseillais, à en croire Nabil Djellit.

« Slimani était fait pour l’OM, l’OM était fait pour Slimani. Sur Tinder, c’était emballé cash, a ironisé le journaliste de France Football sur Twitter. Avec Eyraud, beaucoup moins. Il cherche des pépites pas prêtes pour les revendre. SuperSlim, lui, est juste là pour marquer des buts. Une fois de plus, Aulas a donné la leçon aux Marseillais. »