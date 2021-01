OL, ASSE, OM – Mercato : tout serait déjà bouclé pour Slimani !

Zapping But! Football Club OL : le debrief du mercato des Gones

Moussa Dembélé tout proche d'un prêt avec option d'achat à l'Atletico Madrid, l'OL n'a pas attendu pour ferrer son remplaçant numérique... Et ce sera bel et bien Islam Slimani (Leicester City, 32 ans), également évoqué du côté de l'OM et de l'ASSE.

L'OL et Slimani d'accord pour un contrat de 18 mois

Selon Le 10 Sport, Lyon serait même déjà d'accord avec l'international algérien pour entériner son arrivée sitôt le départ de Dembélé entériné. Islam Slimani, qui devrait se libérer de ses six derniers mois de contrat chez les Foxes, serait déjà tombé d'accord avec l'OL sur la base d'un contrat de 18 mois.

Dans la Capitale des Gaules, le chassé-croisé Dembélé – Slimani s'annonce rapide. Au grand dam de l'ASSE, qui rêvait du buteur des Fennecs mais n'avait pas les moyens de lui offrir le salaire réclamé...