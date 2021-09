OL : Aulas prend Bosz pour taper sur Garcia et fait allégeance à un miraculé du Mercato

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C’est déjà l’heure des confidences pour Jean-Michel Aulas. En marge de ses critiques sur l’arbitrage, le président de l’OL a dit tout le bien qu’il pensait de Peter Bosz malgré un match nul frustrant contre le FC Lorient (1-1) et un bilan comptable déficient (12 points en 8 journées).

« Je dois dire que je suis très impressionné par le travail de Peter et de son équipe, a-t-il clarifié dans L’Équipe. Il trouve sans cesse le compromis entre ses certitudes et la remise en cause, au travers de tout ce qu'il voit et analyse. Il a parfaitement intégré le statut de l'OL : celui d'un grand club qui doit être tout en haut, mais aussi celui d'un club formateur et doté d'une exigence en termes de qualité de jeu. Il trouve la bonne harmonie et je trouve cela formidable. Je suis venu voir quelques causeries, il a un vrai ascendant, et c'est la première fois que je voyais des joueurs applaudir leur coach après sa causerie. C'est quelqu'un de très intéressant sur le plan humain et sur le plan technique. »

Au sujet du recrutement, ce même Aulas se frotte encore les mains et tient à féliciter un certain Anthony Lopes d’avoir tenu le cap malgré les rumeurs d’arrivée d’André Onana cet été. « Je suis confiant, a exprimé le président de l’OL. On a tout fait pour compléter ce recrutement avec Sardar Azmoun et quand on voit les blessures aujourd'hui (Dembélé et Slimani), on se dit que cela aurait été merveilleux. Vincent et Juni travaillent bien, car on a quasi tout fait à partir d'une idée directrice élaborée par le coach. André Onana, on n'était vraiment pas loin non plus. Ça me permet de tirer mon chapeau à Anthony (Lopes) : il fait une saison extraordinaire et avec un gardien de ce niveau, on a encore plus de chance d'aller très loin dans nos objectifs. »

La une du journal L'Équipe de ce lundi 27 septembre : https://t.co/82Idh32ctd pic.twitter.com/7cnkBIWOSZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 27, 2021