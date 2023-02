OL : Aulas excuse Cheyrou sur le mercato, Lovren veut une mentalité de gagnant

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Jean-Michel Aulas : "Bruno avait pris un certain nombre de contacts"

"Pour le n°6, Bruno (Cheyrou) avait pris un certain nombre de contacts. Comme cela ne s'est pas fait avec Joao Gomes, les autres pistes ont diversement apprécié. La polémique sur la célébration de Lovren ? Dejan a été accusé injustement. Il y a eu un excellent article de Libération sur le sujet. Lisez la presse !"

Lovren : "On a besoin de la winning mentality"

"Il y a beaucoup de choses à faire mais je suis convaincu qu'on peut et on doit faire mieux. J'ai confiance en tout le monde mais ça prend du temps. Je pense encore qu'on peut faire l'Europe. Ça va être dur mais on a besoin de la "winning mentality". Les changements en 10 ans à l'OL ? J'ai été surpris positivement. Je connaissais Tola Vologe, Gerland... Le nouveau stade est magnifique, le centre, les supporters ont aussi grandi en nombre... On ne peut pas se plaindre de ce qu'on a, il manque juste la mentalité. Les jeunes me regardent différemment. Je ne sais pas pourquoi... Je leur fais peut-être peur (sourire) mais je suis là pour aider et être un leader. Je sais comment c'est dur quand on est jeune et quand on attend beaucoup de vous..."

Sarr : "Convaincu d'être à la bonne place"

"Je suis très content d'être ici, de l'accueil des supporters. Je suis ici pour de longues années et convaincu que je suis à la bonne place pour progresser. Quand je suis arrivé, je savais où en était Lyon au classement mais je n'ai pas hésité. C'est un grand club, avec de grands joueurs et une histoire. C'était une très belle opportunité pour moi."

Jeffinho : "Je n'ai pas hésité"

"Je suis un joueur rapide, typique brésilien. Tout rêve d'un gamin brésilien, c'est de venir jouer en Europe. Je n'ai pas hésité. En à peine 24 heures, je suis venu avec le sourire qui me caractérise. On a besoin des supporters. Qu'ils soient là dans les moments de joie mais aussi quand c'est dur."