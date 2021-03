OL : Aulas révèle une immense magouille du Mercato !

Zapping But! Football Club OL : la rétrospective de l'année 2020 des Gones

Jean-Michel Aulas a un palmarès long comme le bras à l’OL. Sacré sept fois champion de France et deux fois demi-finaliste de la Ligue des champions, JMA a emmené les Gones au sommet mais a toujours redouté certaines magouilles du mercato. Le patron du club rhodanien a même un exemple parlant pour illustrer son propos.

Le cas Essien a fait flipper Aulas

« Il y a des voyous dans notre sport, a-t-il déploré dans les colonnes de France Football. Par exemple, le transfert d’Essien (en 2003 en provenance de Bastia). Quelques années plus tard, la brigade de répression du banditisme nous a révélé que tout le monde était sur écoute. Les inspecteurs se demandaient comment on avait fait pour résister… C’est ma hantise de me retrouver piéger dans une magouille. »