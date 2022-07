OL : Bosz fait un gros point Mercato et annonce la couleur pour la saison à venir

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Les retours et la suite du Mercato

« Après cinq ans ils ont beaucoup d’expérience, c’est une bonne chose pour nous et pour ceux qui aiment l’OL. Leur niveau et leur expérience aideront l’équipe. De temps en temps on a manqué de leaders qui connaissent leur club, ils ont quelque chose de plus, et transmettront ça à notre équipe. Boateng et Dubois ? C’est moi qui décide, on verra après 5 semaines s'ils sont titulaires et où ils jouent. Le groupe peut être beaucoup plus petit que maintenant, on va voir si des joueurs sont blessés, on peut en avoir un ou deux de plus. Tagliafico ? Je n'ai pas de nouvelle là-dessus. On cherche un arrière gauche, clairement. Paqueta ? Je veux garder tous les bons joueurs mais il faut être réaliste aussi. il ne s'agit pas seulement de l’entraîneur mais du joueur aussi, le club et les clubs adverses. C'est un jeu entre les différentes parties. Cela dépend de ce que veut Lucas. »

L’arrivée de John Textor

« Cela ne met pas la pression, c'est un challenge. Je ne vois que les côtés positifs, la pression est là mais elle fait du bien, pour moi comme les joueurs et supporters. C'est clair qu’on était très déçus avec les résultats la saison dernière. On a commencé avec de l’espoir, et beaucoup de confiance, pas seulement chez moi ou chez les joueurs. J’espère aussi chez les supporters. »

Le capitanat et la saison à venir

« J’ai l’espoir de faire une saison spéciale, on est prêt pour ça. Il y a à changer quelque chose. Tout le monde est heureux, croit qu’il va jouer, c’est toujours comme ça. Associer Dembélé et Lacazette ? Absolument, on peut jouer avec un ou deux attaquants, ou même un des deux en position de numéro 10. Je vais décider du capitaine en fin de préparation. Je veux prendre le temps de connaître les nouveaux et après je prendrais la décision. Le capitaine est le premier qui rentre sur le terrain avec tous les joueurs derrière, c'est une personnalité qui porte son équipe pour gagner. »

Pour résumer Peter Bosz a tenu sa première conférence de presse de la saison à l'Olympiue Lyonnais. L'occasion pour lui de donner ses premiers ressentis sur le nouveau projet du club rhodanien et sur l'état d'esprit de ses troupes. Extraits.

