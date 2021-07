OL : Bosz lâche un indice sur le Mercato et met un taquet à Depay

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Peter Bosz veut pratiquer un football léché à l’OL la saison prochaine. Élève de l’école Cruyff, le nouvel entraîneur des Gones entend amener du spectacle en L1 pour récolter le plus de trophées possibles. En attendant, il a levé le voile sur le mercato estival.

« On parle avec Juninho quotidiennement de l’équipe, de son évolution, des joueurs qu’on aime, de la manière dont on voit et pense le foot, a-t-il évacué en évoquant le départ de Melvin Bard. Mais ce n’est pas moi qui décide, Melvin, je l’ai vu deux jours à l’entraînement. Je ne suis pas sur les réseaux mais on me dit que l’accueil est plutôt sympa. C’est toujours mieux. Mais au final il faut gagner. Et si possible bien jouer. Le reste… »

Le technicien néerlandais a profité de cet instant pour évoquer les coulisses de son arrivée à l’OL et coller un petit tacle à Memphis Depay, parti au FC Barcelone cet été. « On a beaucoup parlé de la façon de jouer, ce qu’on voulait de moi et ce qu’ils pensaient. Tout commence par une philosophie. La philosophie, c’est le club, ce sont les fans. La philosophie, c’est le foot offensif mais 4-3-3, 3-5-2 ou 4-4-2, ça, je m’en fous. Ce sont les joueurs qui décident du système, a-t-il ajouté. Le départ de Memphis ? Je ne regarde jamais en arrière sauf si c’est pour apprendre. Memphis est très dominant dans le jeu. Il n’est plus là, les autres joueurs ont plus de place pour eux. »

Le nouvel entraîneur de l'OL, explique sa manière de voir le football et sa volonté d'offrir du spectacle avec son équipe https://t.co/3IIt5vfibA pic.twitter.com/PKmZ4y6LDM — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 20, 2021