OL : Bruno Cheyrou annonce la couleur pour le mercato hivernal

Après la victoire ce dimanche de l'Olympique Lyonnais contre Liverpool (3-1) en match amical, le directeur du recrutement des Gones, Bruno Cheyrou, a évoqué le mercato hivernal avec l'arrivée de John Textor à la tête du club rhodanien. "Si on peut bouger, on bougera", a-t-il annoncé sur OL Play.

"Si on bouge, c'est pour apporter une plus-value"

"En termes de quantité, on est déjà bien fournis. La qualité est conforme à ce que l'on connaît. Si on bouge, c'est pour apporter une plus-value. Cela va être un mercato particulier. On ne sait pas trop comment cela va réagir, on essaiera de faire au mieux et surtout de s'adapter au marché", a poursuivi l'ancien milieu de terrain du Stade Rennais, qui ne compte donc pas trop chambouler l'effectif de Laurent Blanc cet hiver.

