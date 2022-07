OL : Cheyrou fait plusieurs annonces fortes pour la suite du Mercato

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

La solide victoire de l’OL hier contre Feyenoord (2-0) n’a pas gommé la claque reçue la veille face à Willem II (0-5) mais a délié quelques langues. Après Peter Bosz, Bruno Cheyrou s’est ainsi confié sur la suite du mercato estival.

« La vraie priorité était de récupérer un arrière gauche le plus vite possible même si Henrique a été très bon. On devrait avoir plus de cohérence grâce à la venue de Nicolas (Tagliafico). Mais au milieu, il y a tellement de monde que tant qu'il n'y aura pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Le mercato est loin d'être fini dans les deux sens. On pensait qu'on serait capables de réduire un peu l'effectif pour avoir moins de joueurs. J'espère qu'en août, ce sera dans le sens des départs qu'on aura des possibilités, des solutions. »

Au sujet des joueurs invités à partir, Cheyrou ne prend aucune pincette. « Sur tous les sujets, ça n'a pas beaucoup avancé. On est en stand-by mais ça bouge un peu quand même. On attend, on subit un petit peu le mercato mais on est prêts au cas où à réagir, poursuit-il. Paqueta ? On est prêts à toute éventualité mais il faut déjà réduire l'effectif. En fonction des départs, des offres, au cas par cas, on analysera mais des données économiques entrent en ligne de compte. On appréhendera ça avec le président (Jean-Michel Aulas), avec Vincent (Ponsot) pour prendre les meilleures décisions. Certains défenseurs centraux sont, entre guillemets, sur le départ. Ils ont bien compris qu'ils auraient peut-être moins de temps de jeu que d'autres et ils cherchent des options, comme nous, pour pouvoir être en mesure de jouer ailleurs. Ça fait partie des postes à réduire comme le milieu. »